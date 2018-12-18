СКА одержал шестую победу кряду, обыграв «Слован»

Хоккей 18 декабря 2018 21:42 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ петербургский СКА на домашнем льду обыграл братиславский «Слован» со счетом 4:1.

У победителей встречи голами отметились Наиль Якупов (9-я минута), Сергей Плотников (23), Николай Прохоркин (35) и Никита Гусев (49), а у гостей единственную шайбу забросил Матуш Сукель (8).

СКА одержал шестую победу кряду и с 61 очком занимает второе место в Западной конференции, а «Слован» в ней же расположился на 11-й строчке, имея в активе 23 очка. Для словацкой команды это поражение стало 11-м подряд.

В следующем матче подопечные Ильи Воробьева 20 декабря примут рижское «Динамо», а команда Владимира Орсага в тот же день в Минске сыграет с местным «Динамо».