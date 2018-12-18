СКА одержал шестую победу кряду, обыграв «Слован» - Советский спорт
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    • Хоккей18 декабря 2018 21:42Источник: «Советский спорт»

    СКА одержал шестую победу кряду, обыграв «Слован»

    В матче регулярного чемпионата КХЛ петербургский СКА на домашнем льду обыграл братиславский «Слован» со счетом 4:1.

    У победителей встречи голами отметились Наиль Якупов (9-я минута), Сергей Плотников (23), Николай Прохоркин (35) и Никита Гусев (49), а у гостей единственную шайбу забросил Матуш Сукель (8).

    СКА одержал шестую победу кряду и с 61 очком занимает второе место в Западной конференции, а «Слован» в ней же расположился на 11-й строчке, имея в активе 23 очка. Для словацкой команды это поражение стало 11-м подряд.

    В следующем матче подопечные Ильи Воробьева 20 декабря примут рижское «Динамо», а команда Владимира Орсага в тот же день в Минске сыграет с местным «Динамо».

    #кхл#хк ска#хк слован
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