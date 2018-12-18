«Сочи» на домашнем льду переиграл «Салават Юлаев»

Хоккей 18 декабря 2018 21:58 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» на домашнем льду обыграл «Салават Юлаев» со счетом 5:2.

У победителей встречи дубль оформил Эрик О’Деллл (30-я и 34-я минуты) и по разу отличились Зият Пайгин (12), Андрей Алтыбармакян (49) и Роберт Росен (59), а у гостей шайбы забросили Антон Бурдасов (40) и Линус Умарк (52).

«Сочи» с 41 очком занимает седьмое место в Западной конференции, а «Салават Юлаев» расположился на шестой строчке на Востоке, имея в активе 46 очков.

В следующем матче турнира «леопарды» 20 декабря на выезде сыграют с «Витязем», а уфимцы в тот же день в Москве встретятся со «Спартаком».