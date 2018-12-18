Виктор Тихонов: Потребовалось время, чтобы найти ноги и голову. Нашли – и все пошло

Хоккей 18 декабря 2018 23:03 Источник: ХК СКА

Нападающий СКА Виктор Тихонов – о победе над «Слованом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Первые минуты стартового периода остались за гостями.

– Причин много. Во-первых, была пауза, некоторые не играли, сборники – наоборот много играли. Потребовалось время, чтобы найти ноги, найти голову. Нашли – и все пошло, – приводит слова Тихонова официальный сайт СКА.

– Как вам в первом звене с Дацюком и Плотниковым? Передачи отрабатываете?

– Обычно наоборот – передачи ко мне приходят, и я бросаю мимо. Сегодня так получилось, что у меня была шайба и я сделал передачу. Все знают, что это мастера. Конечно, с ними приятно играть.

– Встретили в перерыве болельщика из Аризоны в вашем свитере. Что бы вы сказали болельщикам, которые пришли на стадион в будний день?

– Спасибо большое. Личное – болельщику из Аризону, хотелось бы встретиться с ним. Нашим ребятам тоже спасибо. В субботу самое главное – пойти на рекорд. Атмосфера будет очень крутой. Надеюсь, вместе войдем в историю.

– Как перед этим настроиться на матч с рижским «Динамо»?

– Все знают, что в хоккей нужно играть не через матч, а следующую смену, следующий период. Мы настраиваемся только на ближайшего соперника. Когда придет тот день, тогда и будем о нем думать. А сейчас все мысли о Риге.

– Может быть, сегодня не все получалось, но желание чувствовалось.

– Любой хоккеист скажет, что играть намного приятнее, чем тренироваться. Особенно когда получается, когда выигрываешь. Надеюсь, у нас и дальше все так пойдет.