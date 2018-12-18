Виктор Тихонов: Потребовалось время, чтобы найти ноги и голову. Нашли – и все пошло - Советский спорт
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    • Хоккей18 декабря 2018 23:03Источник: ХК СКА

    Виктор Тихонов: Потребовалось время, чтобы найти ноги и голову. Нашли – и все пошло

    Нападающий СКА Виктор Тихонов – о победе над «Слованом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    – Первые минуты стартового периода остались за гостями.
    – Причин много. Во-первых, была пауза, некоторые не играли, сборники – наоборот много играли. Потребовалось время, чтобы найти ноги, найти голову. Нашли – и все пошло, – приводит слова Тихонова официальный сайт СКА.

    – Как вам в первом звене с Дацюком и Плотниковым? Передачи отрабатываете?
    – Обычно наоборот – передачи ко мне приходят, и я бросаю мимо. Сегодня так получилось, что у меня была шайба и я сделал передачу. Все знают, что это мастера. Конечно, с ними приятно играть.

    – Встретили в перерыве болельщика из Аризоны в вашем свитере. Что бы вы сказали болельщикам, которые пришли на стадион в будний день?
    – Спасибо большое. Личное – болельщику из Аризону, хотелось бы встретиться с ним. Нашим ребятам тоже спасибо. В субботу самое главное – пойти на рекорд. Атмосфера будет очень крутой. Надеюсь, вместе войдем в историю.

    – Как перед этим настроиться на матч с рижским «Динамо»?
    – Все знают, что в хоккей нужно играть не через матч, а следующую смену, следующий период. Мы настраиваемся только на ближайшего соперника. Когда придет тот день, тогда и будем о нем думать. А сейчас все мысли о Риге.

    – Может быть, сегодня не все получалось, но желание чувствовалось.
    – Любой хоккеист скажет, что играть намного приятнее, чем тренироваться. Особенно когда получается, когда выигрываешь. Надеюсь, у нас и дальше все так пойдет.

    #кхл#хк ска#хк слован#тихонов виктор
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