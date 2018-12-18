Валерий Белов: Хороший матч, на таком уровне всегда приятно играть

Хоккей 18 декабря 2018 23:08 Источник: «Р-Спорт»

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов – о победе над ЦСКА (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Хороший матч, на таком уровне всегда приятно играть. Отмечу, что у нас в составе тоже было много ребят, кто мало играл. Саша Кулагин первый матч в сезоне провел за нас, вратарь Саша Самонов давно не играл и хотел себя проявить.

Неплохо играем в обороне последнее время, в Минске перед паузой Йони Ортио, а теперь Самонов выдали по блестящему матчу. Мы уже нащупали свою игру, надо не растерять ее, – приводит слова Белова «Р-Спорт».

Напомним, ЦСКА прервал победную серию из 18 игр и с 66 очками лидирует в Западной конференции, а «Витязь» в ней же расположился на восьмой строчке, имея в активе 39 очков.