Валерий Белов: Хороший матч, на таком уровне всегда приятно играть - Советский спорт
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    • Хоккей18 декабря 2018 23:08Источник: «Р-Спорт»

    Валерий Белов: Хороший матч, на таком уровне всегда приятно играть

    Главный тренер «Витязя» Валерий Белов – о победе над ЦСКА (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    – Хороший матч, на таком уровне всегда приятно играть. Отмечу, что у нас в составе тоже было много ребят, кто мало играл. Саша Кулагин первый матч в сезоне провел за нас, вратарь Саша Самонов давно не играл и хотел себя проявить.

    Неплохо играем в обороне последнее время, в Минске перед паузой Йони Ортио, а теперь Самонов выдали по блестящему матчу. Мы уже нащупали свою игру, надо не растерять ее, – приводит слова Белова «Р-Спорт».

    Напомним, ЦСКА прервал победную серию из 18 игр и с 66 очками лидирует в Западной конференции, а «Витязь» в ней же расположился на восьмой строчке, имея в активе 39 очков.

    #кхл#хк цска#хк витязь#белов валерий
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