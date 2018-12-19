Дадонов признан второй звездой дня в НХЛ

Хоккей 19 декабря 2018 10:48 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ) Автор: Сметанникова Дарья

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного дня регулярного чемпионата, назвала лучших игроков.

Первой звездой дня НХЛ стал голкипер «Филадельфии Флайерз» Картер Харт, который выиграл дебютный матч в НХЛ над «Детройт Ред Уингз» (3:2). Харт стал самым молодым вратарем «Филадельфии», которому удалось одержать победу в первом матче в лиге.

Российский форвард «Флорида Пантерз» Евгений Дадонов признан второй звездой дня. Дадонов оформил дубль и сделал результативную передачу в матче с «Баффало Сайбрз» (5:2).

Третьей звездой дня стал вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Мартин Джонс, который отразил 26 бросков из 26 в игре с «Миннесотой Уайлд» (4:0).