«Вашингтон» – «Питтсбург». Овечкин подрался с Летангом (видео)

В эти минуты "Вашингтон" на своем льду принимает "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В начале первого периода российский форвард "столичных" Александр Овечкин подрался с защитником "Пингвинз" Крисом Летангом. Оба хоккеиста получили по две минуты штрафа.

Now Ovechkin is getting into the mix! I don't think these 2 teams ~* each other.



