Овечкин и Кросби устроили словесную перепалку (видео)

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин и нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби вступили в словесную перепалку во время матча регулярного чемпионата НХЛ.

Напомним, в начале игры форвард "Кэпиталз" Том Уилсон и защитник "пингвинов" Джейми Олексяк устроили драку, после чего Кросби и Овечкин обменялись репликами.

"Почему ты не дерешься с ним?", – сказал канадец. На это россиянин ответил: "Почему ты не дерешься со мной?".

После матча Кросби заявил: "Он начал кричать на меня. Я разговаривал с арбитром, а не с ним. Не знаю, почему он решил вмешаться", – приводит слова Кросби журналист Джейсон Маккей на своей странице в Twitter.

Sidney Crosby and Alex Ovechkin continuing the rivalry with some exchanges from the bench pic.twitter.com/A8n19v5loy