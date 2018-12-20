Нападающий Странски покинул «Северсталь»

Хоккей 20 декабря 2018 14:36 Источник: ХК «Северсталь» Автор: Сметанникова Дарья

«Северсталь» сообщила, что нападающий Матей Странски покинул клуб.

На счету Странски 63 матча за клуб из Череповца, в которых он набрал 19 (12+7) очков при показателе полезности «-9».

Для «Северстали» это уже 12-й отчисленный игрок за месяц. Ранее клуб расстался с защитником Станиславом Калашниковым, голкипером Сергеем Магариловым, защитниками Денисом Куляшом и Максимом Веревкиным, нападающими Михалом Юньковым, Александром Бумагиным, Олегом Яшиным, Максим Пестушко, Евгением Григоренко, Александром Щербиной и Евгением Коротковым.

На данный момент «Северсталь» занимает 11-е место в Западной конференции КХЛ, имея 24 очка после 40 игр.