Московское «Динамо» победило «Куньлунь Ред Стар», отыгравшись с 0:2

Хоккей 20 декабря 2018 16:46 Источник: «Советский спорт» Автор: Липкин Антон

Победный гол забил Моисеев.

Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Куньлунь Ред Стар» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ во дворце спорта «Фэйян» в Шанхае.

В первом периоде хозяева забили два гола благодаря канадцу Войтеку Вольски и шведу Патрику Лунду. Однако бело-голубым хватило меньше десяти минут второго периода, чтобы отыграться и выйти вперед. Голы «Динамо» на счету Владимира Брюквина, Даниила Тарасова и Дмитрия Моисеева.

Таким образом, «Динамо» одержало третью победу подряд, набрало 43 очка и осталось на шестом месте в Западной конференции.

Для «Кунлуня» это поражение стало седьмым в последних восьми матчах. С 37 очками китайская команда занимает девятое место на Востоке.

В своих следующих матчах 22 декабря «Динамо» сыграет с «Амуром» в Хабаровске, а на следующий день «Куньлунь Ред Стар» примет «Витязь».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Динамо» (Москва) – 2:3 (2:0, 0:3, 0:0)

Голы: Вольски, 11. Лунд, 13 – Брюквин, 30. Тарасов, 31. Моисеев, 39.