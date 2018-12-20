Московское «Динамо» победило «Куньлунь Ред Стар», отыгравшись с 0:2 - Советский спорт
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    • Хоккей20 декабря 2018 16:46Источник: «Советский спорт»Автор: Липкин Антон

    Московское «Динамо» победило «Куньлунь Ред Стар», отыгравшись с 0:2

    Победный гол забил Моисеев.

    Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Куньлунь Ред Стар» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ во дворце спорта «Фэйян» в Шанхае.

    В первом периоде хозяева забили два гола благодаря канадцу Войтеку Вольски и шведу Патрику Лунду. Однако бело-голубым хватило меньше десяти минут второго периода, чтобы отыграться и выйти вперед. Голы «Динамо» на счету Владимира Брюквина, Даниила Тарасова и Дмитрия Моисеева.

    Таким образом, «Динамо» одержало третью победу подряд, набрало 43 очка и осталось на шестом месте в Западной конференции.

    Для «Кунлуня» это поражение стало седьмым в последних восьми матчах. С 37 очками китайская команда занимает девятое место на Востоке.

    В своих следующих матчах 22 декабря «Динамо» сыграет с «Амуром» в Хабаровске, а на следующий день «Куньлунь Ред Стар» примет «Витязь».

    КХЛ
    Регулярный чемпионат

    «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Динамо» (Москва) – 2:3 (2:0, 0:3, 0:0)
    Голы: Вольски, 11. Лунд, 13 – Брюквин, 30. Тарасов, 31. Моисеев, 39.

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