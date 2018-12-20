Майк Салливан: Мои отношения с Малкиным и Кесселом остаются прежними

Хоккей 20 декабря 2018 17:02 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

«Питтсбург» обыграл «Вашингтон».

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан ответил на обвинения в том, что он утратил контакт с форвардами Евгением Малкиным и Филом Кесселом.

«Могу вам сказать, что мои отношения с Малкиным и Филом остаются одинаковыми на протяжении всего моего нахождения здесь, – приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ. – Все мы проходим через взлеты и падения, разные сложности по ходу сезона. Это часть работы тренера, составляющая твоего нахождения в команде, так что это часть бизнеса. Но никто не уважает игроков больше, чем я.

Я верю, что между нами существует взаимное уважение. Так что это часть процесса, который объединяет нас в рамках совместного преодоления сложностей».

Напомним, накануне «Питтсбург» обыграл «Вашингтон» (2:1). В нынешнем сезоне на счету Малкина 37 (11+26) очков, у Кессела – 36 (14+22) очка.