ЦСКА проиграл в гостях «Йокериту», потерпев второе поражение в чемпионате подряд

Хоккей 20 декабря 2018 21:52 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Йокерита» переиграли ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1.

В составе финской команды заброшенными шайбами отметились Джефф Плэтт (3-я минута), Кристиан Весалайнен (18), Никлас Йенсен (27) и Йон Норман (60). У московского клуба отличился Михаил Григоренко (13).

После этой победы «Йокерит», набрав 55 очков, располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА, имея в активе 66 баллов, занимает первое место на «Западе».

В следующем матче ЦСКА в гостях встретится со СКА, а «Йокерит» на своем льду сыграет против рижского «Динамо».