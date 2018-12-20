Хет-трик Семина помог «Витязю» обыграть дома «Сочи»

Хоккей 20 декабря 2018 21:53 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Подольске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ.

«Витязь» на своем льду принимал «Сочи». Матч закончился победой хозяев с минимальным счетом 3:2.

В составе победителей хет-трик оформил Александр Семин, который стал для форварда первым в КХЛ. У «Сочи» отличились Роберт Росен и Владислав Калетник.

«Витязь» и «Сочи» имеют одинаковое количество очков после 40 матчей и делят седьмую строчку в Западной конференции.

«Витязь» 23 декабря на выезде сыграет с «Куньлунем», а 22 декабря встретится в гостях со «Спартаком».