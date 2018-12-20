Хет-трик Виделля принес рижскому «Динамо» волевую победу над СКА

Хоккей 20 декабря 2018 21:58 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты рижского «Динамо» в овертайме переиграли СКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В основное время матча в составе рижской команды дублем отметился Линус Виделль (2-я и 25-я). У клуба из Санкт-Петербурга отличились Антон Белов (14) и Николай Прохоркин (19).

В овертайме победный бросок на счету Виделля (62).

После этой победы «Динамо», набрав 36 очков, располагается на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. СКА, имея в активе 62 балла занимает второе место на «Западе».