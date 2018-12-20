«Спартак» в серии буллитов переиграл «Салават Юлаев»

Хоккей 20 декабря 2018 22:01 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Спартака» в серии буллитов одержали победу над «Салаватом Юлаевым» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

В основное время матча в составе уфимской команды заброшенной шайбой отметился Захар Арзамасцев (31-я минута). У московского клуба отличился Максим Цыплаков (48).

Победный бросок в серии буллитов на свой счет записал Артем Федоров.

После этой игры «Спартак», набрав 46 очков, располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев», имея в активе 47 баллов, занимает шестое место на «Востоке».

В следующем матче «Спартак» на своем льду сыграет против «Сочи», а «Салават Юлаев» дома встретится с «Северсталью».