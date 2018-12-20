«Спартак» в серии буллитов переиграл «Салават Юлаев» - Советский спорт
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    • Хоккей20 декабря 2018 22:01Источник: «Советский спорт»

    «Спартак» в серии буллитов переиграл «Салават Юлаев»

    Хоккеисты «Спартака» в серии буллитов одержали победу над «Салаватом Юлаевым» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

    В основное время матча в составе уфимской команды заброшенной шайбой отметился Захар Арзамасцев (31-я минута). У московского клуба отличился Максим Цыплаков (48).

    Победный бросок в серии буллитов на свой счет записал Артем Федоров.

    После этой игры «Спартак», набрав 46 очков, располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев», имея в активе 47 баллов, занимает шестое место на «Востоке».

    В следующем матче «Спартак» на своем льду сыграет против «Сочи», а «Салават Юлаев» дома встретится с «Северсталью».

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