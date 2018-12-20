Боб Хартли: Очевидно, что Шумаков не был готов к НХЛ - Советский спорт
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    • Хоккей20 декабря 2018 23:08Источник: «РИА Новости»

    Боб Хартли: Очевидно, что Шумаков не был готов к НХЛ

    Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли заявил, что нападающий Сергей Шумаков станет серьезным усилением для омского клуба.

    - Очевидно, что Шумаков не был готов к НХЛ, есть моменты в его игре, которые требуют усиления. Так или иначе, сегодня мы увидели, почему так хотели получить этого игрока. Он отлично бросает, он очень одарен в том, что касается атаки, он поможет нашему большинству. Шумаков будет серьезным усилением. Моей работой будет сделать его лучшим игроком во всех аспектах. Сейчас его кондиции не так хороши, его хватало на 10-15 секунд каждой смены, - приводит слова Хартли РИА «Новости».

    Напомним, что «Авангард» ранее обыграл «Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 7:3.

    #кхл#хк северсталь#шумаков сергей#хартли боб#хк авангард
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