Харийс Витолиньш: Я хотел потренировать в Швейцарии

Хоккей 21 декабря 2018 20:08 Источник: ХК «Давос»

Главный тренер «Давоса» Харийс Витолиньш прокомментировал свое назначение.

- Я хотел потренировать в Швейцарии, а «Давос» - это громкое имя в мировом хоккее, несмотря на нынешнее положение дел. Все контрактные дела были решены очень быстро.

Я видел несколько игр клуба в текущем сезоне. Команда борется, она довольно молода и старается изо всех сил. Сейчас у «Давоса» довольно плотный календарь, поэтому нет времени для большой работы на тренировках. Тем не менее я попытаюсь внести определенные изменения, — цитирует Витолиньша официальный сайт клуба.

Напомним, что накануне 50-летний латвийский специалист заключил контракт с «Давосом» до конца сезона-2018/19.

Добавим, что после 25 матчей чемпионата «Давос», имея в активе 20 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице национальной лиги.