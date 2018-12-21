Артем Лукоянов: Результат есть, но игрой с «Трактором» недовольны

Хоккей 21 декабря 2018 23:42 Источник: ХК «Ак Барс»

Форвард «Ак Барс» Артем Лукоянов – о победе над «Трактором» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Наверное, остались последствия с предыдущего матча. В той игре не отскочили, нас наказал соперник за это. Сегодня удалось довести до хорошего завершения, до победы. Результат есть, но игрой недовольны. Хороший соперник будет – не простит нас за такое, как и «Магнитка» сделала. Нужно сделать выводы и до такого не доводить, потому что счёт 4:1 – это на 99% победа. Плохая концовка, но разберемся, чтобы в будущем как можно реже такое было.

– В первом периоде два рикошета было, две шайбы забили. На вашей памяти вообще было такое?

– Эти голы были мусорные, но хорошие, помогли для достижения результата. Любой гол трудно забить, здесь было не без доли удачи. Нормальные голы, помогли же.

– Чувствуете, что «Трактор» совсем не тот по сравнению с прошлым сезоном?

– Я не знаю, мы выходили и играли. Я не сравниваю их с предыдущим годом. Выиграли – идём дальше.