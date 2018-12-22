Андрей Педан: Вообще сегодня не устал, отлично себя чувствую

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан – о победе над «Трактором» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Нормально сыграли, выиграли. Просто в концовке залетела шайба, ничего страшного. Бывает такое.
– Это ваш первый матч после небольшого перерыва. Как ощущали себя физически?
– Отлично. Вообще сегодня не устал, отлично себя чувствую.
– Набранное очко – тоже, наверное, плюсик к эмоциональному состоянию?
– Я насчет этого вообще не переживаю. Выиграли и выиграли.
– В моменте с голом шайба все-таки напрямую зашла или Иржи Секач подправил?
– Я не знаю, это пусть там судьи решают.