Андрей Педан: Вообще сегодня не устал, отлично себя чувствую

Хоккей 22 декабря 2018 00:03 Источник: ХК «Ак Барс»

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан – о победе над «Трактором» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Нормально сыграли, выиграли. Просто в концовке залетела шайба, ничего страшного. Бывает такое.

– Это ваш первый матч после небольшого перерыва. Как ощущали себя физически?

– Отлично. Вообще сегодня не устал, отлично себя чувствую.

– Набранное очко – тоже, наверное, плюсик к эмоциональному состоянию?

– Я насчет этого вообще не переживаю. Выиграли и выиграли.

– В моменте с голом шайба все-таки напрямую зашла или Иржи Секач подправил?

– Я не знаю, это пусть там судьи решают.