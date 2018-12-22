Московское «Динамо» выиграло у «Амура», одержав четвертую победу подряд

Хоккей 22 декабря 2018 12:54 Источник: «Советский спорт» Автор: Липкин Антон

Голы забили Кагарлицкий и Тарасов.

Московское «Динамо» одержало победу над «Амуром» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Платинум Арене» в Хабаровске.

На 35-й минуте счет открыл форвард Дмитрий Кагарлицкий, а за две секунды до конца игры вторую шайбу в пустые ворота отправил нападающий Даниил Тарасов. Голкипер бело-голубых Иван Бочаров отразил все 26 бросков по своим воротам.

Таким образом, «Динамо» одержало четвертую победу подряд, набрало 45 очков и занимает шестое место в Западной конференции, отставая на одно очко от «Спартака». «Амур» с 29 очками идет на предпоследнем месте на Востоке.

В своих следующих матчах 25 декабря «Амур» примет «Витязь», а на следующий день «Динамо» сыграет в гостях с «Йокеритом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) – «Динамо» (Москва) – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Кагарлицкий, 35. Тарасов, 60.