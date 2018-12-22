Шайбы Иванова и Апалькова принесли победу «Локомотиву» в матче с «Авангардом»

Хоккей 22 декабря 2018 19:22 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» обыграл омский «Авангард» со счетом 2:0.

У победителей встречи голами отметились Георгий Иванов (9-я минута) и Даниил Апальков (16).

«Локомотив» с 53 очками занимает четвертое место в Западной конференции, а «Авангард», прервавший серию из трех побед, расположился на второй строчке на Востоке, имея в активе 57 очков.

В следующем матче железнодорожники 24 декабря на выезде сыграют с «Салаватом Юлаевым», а омичи 24 декабря встретятся с «Сибирью».