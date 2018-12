Видео: Панарин забросил десятую шайбу в сезоне

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (4:3) набрал три очка по системе «гол+пас».

Россиянин на 15-й минуте первого периода помог своей команде открыть счет в игре, отдав голевую передачу на Зака Веренски. На 13-й минуте второго периода Панарин ассистировал Кэму Аткинсону, а спустя шесть минут и сам записал на свой счет шайбу.

In the blink of an eye.#CBJ pic.twitter.com/Dqbic55X3j