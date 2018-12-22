Видео: Панарин забросил десятую шайбу в сезоне

Хоккей 22 декабря 2018 23:11 Источник: «Советский спорт»

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (4:3) набрал три очка по системе «гол+пас».

Россиянин на 15-й минуте первого периода помог своей команде открыть счет в игре, отдав голевую передачу на Зака Веренски. На 13-й минуте второго периода Панарин ассистировал Кэму Аткинсону, а спустя шесть минут и сам записал на свой счет шайбу.

Таким образом, Панарин забросил десятую шайбу в сезоне и 98 в НХЛ. Всего на его счету 37 (10+17) очков в 33 играх сезона и 270 очков (98+172) в 276 матчах лиги.