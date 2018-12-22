Три очка Панарина помогли «Коламбусу» одержать победу в Филадельфии

Хоккей 22 декабря 2018 23:37 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» на домашнем льду уступила «Коламбусу» со счетом 3:4.

У победителей встречи дубль оформил Кэм Аткинсон (29-я и 33-я минуты) и по разу отличились Зак Веренски (15) и Артемий Панарин (39), а у хозяев льда шайбы забросили Шон Кутюрье (19), Филип Вароне (27) и Джеймс ван Римсдайк (58).

Панарин провел на льду 17 минут 52 секунды, помимо гола, записал на свой счет две результативные передачи и был признан второй звездой противостояния.

Видео: Панарин забросил десятую шайбу в сезоне

Российский голкипер гостевой команды Сергей Бобровский отразил 34 из 37 бросков по своим воротам и назван третьей звездой матча.

«Коламбус» одержал третью победу кряду и с 43 очками занимает шестое место в Восточной конференции, а «Филадельфия» в ней же расположилась на 15-й строчке, имея в активе 32 очка.

В следующем матче «Блю Джекетс» 23 декабря на выезде сыграют с «Нью-Джерси», а «Флайерз» на следующий день встретятся с «Рейнджерс».