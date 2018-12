Видео: Панарин забросил 99-ю шайбу в НХЛ

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» набрал два очка по системе «гол+пас».

Сначала Панарин на четвертой минуте первого периода помог своей команде открыть счет, ассистировав Кэму Аткинсону. А на 10-й минуте второго периода Артемий сделал счет 3:0, забросив 11-ю шайбу в сезоне.

Just your everyday, casual @9Artemi backhand from way out. #CBJ pic.twitter.com/avjMO7wJG0