Два очка Панарина и шатаут Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Нью-Джерси» - Советский спорт
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    • Хоккей23 декабря 2018 23:13Источник: «Советский спорт»

    Два очка Панарина и шатаут Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Нью-Джерси»

    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на выезде обыграл «Нью-Джерси» со счетом 3:0.

    У победителей встречи голами отметились Кэм Аткинсон (4-я минута), Оливер Бьеркстранд (5) и Артемий Панарин (30).

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    Панарин, помимо гола, отдал результативную передачу и был признан второй звездой встречи. Первой же стал его одноклубник и соотечественник Сергей Бобровский, отразивший все 39 бросков по своим воротам.

    «Коламбус» одержал четвертую победу кряду и с 45 очками занимает пятое место в Восточной конференции, а «Нью-Джерси» в ней же расположился на 16-й строчке, имея в активе 31 очко.

    В следующем матче «Блю Джекетс» 28 декабря на выезде сыграют с «Рейнджерс», а «Девилз» в тот же день встретятся с «Бостоном».

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