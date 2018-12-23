Антон Строльман: Кучеров уже давно играет просто фантастически - Советский спорт
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    • Хоккей23 декабря 2018 23:19Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

    Антон Строльман: Кучеров уже давно играет просто фантастически

    Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Антон Строльман высоко оценил игру Никиты Кучерова в матче с «Эдмонтоном» (6:3), в котором россиянин набрал 5 (1+4) очков.

    - Ну, он уже давно играет просто фантастически. Последние года полтора это вообще какой-то запредельный уровень. Он явно на более высокой волне, чем большинство других игроков. И я не исключение - иногда Куч делает такие ходы, к которым я просто не готов. И ты потом сидишь, качаешь головой и думаешь, насколько же это было гениально, - приводит слова Строльмана официальный сайт НХЛ.

    Добавим, что на счету Кучерова 57 (16+41) очков в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ.

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