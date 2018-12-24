Хоккей 24 декабря 2018 11:09 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ) Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский признан третьей звездой дня в НХЛ.

Напомним, в матче с "Нью-Джерси" (3:0) 30-летний вратарь отразил 39 бросков по своим воротам.

Первое место занял форвард "Каролины" Себастьян Ахо, который в матче с "Бостоном" (5:3) забросил 2 шайбы и отдал 2 результативные передачи.

На второй позиции расположился нападающий "Сан-Хосе" Джо Торнтон. В матче с "Аризоной" (3:4) он отдал результативную передачу и вышел на 10-е место по количеству голевых передач в истории НХЛ.