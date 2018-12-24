Бобровский признан третьей звездой дня в НХЛ - Советский спорт
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    • Хоккей24 декабря 2018 11:09Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Автор: Гичунцев Артур

    Бобровский признан третьей звездой дня в НХЛ

    Об этом сообщает пресс-служба лиги.

    Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский признан третьей звездой дня в НХЛ.

    Напомним, в матче с "Нью-Джерси" (3:0) 30-летний вратарь отразил 39 бросков по своим воротам.

    Первое место занял форвард "Каролины" Себастьян Ахо, который в матче с "Бостоном" (5:3) забросил 2 шайбы и отдал 2 результативные передачи.

    На второй позиции расположился нападающий "Сан-Хосе" Джо Торнтон. В матче с "Аризоной" (3:4) он отдал результативную передачу и вышел на 10-е место по количеству голевых передач в истории НХЛ.

    #НХЛ#бобровский сергей#ахо себастьян#торнтон джо
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