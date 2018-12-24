Валерий Брагин: Состав на МЧМ определен, рассуждаем только по одной позиции

Хоккей 24 декабря 2018 12:23 Источник: Федерация хоккея России (ФХР) Автор: Липкин Антон

Россия победила Швейцарию в последнем матче перед молодежным чемпионатом мира.

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин после контрольного матча со Швейцарией (4:1) высказался о составе команды на чемпионат мира в Ванкувере и Виктории.

– Начало получилось неплохим, важно, что играли качественно, – приводит слова Брагина официальный сайт ФХР. – Когда повели 3:0, немножко потеряли концентрацию, но смогли вернуться в правильное русло. В целом, игра со Швейцарией порадовала тем, что хоккеисты большую часть матча правильно выполняли игровое задание. Это дает повод рассчитывать, что с каждой игрой чемпионата мира мы будем прибавлять.

– Когда объявите состав?

– После матча еще раз все обсудим, проанализируем. Сам состав определен, рассуждаем только по одной позиции.

Напомним, голы в матче со Швейцарией забили Григорий Денисенко (дубль), Даниил Журавлев и Клим Костин.

Чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января. На групповом этапе сборная России сыграет с Данией (27 декабря), Чехией (28 декабря), Швейцарией (30 декабря) и Канадой (31 декабря).