Валерий Брагин: Состав на МЧМ определен, рассуждаем только по одной позиции - Советский спорт
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    • Хоккей24 декабря 2018 12:23Источник: Федерация хоккея России (ФХР)Автор: Липкин Антон

    Валерий Брагин: Состав на МЧМ определен, рассуждаем только по одной позиции

    Россия победила Швейцарию в последнем матче перед молодежным чемпионатом мира.

    Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин после контрольного матча со Швейцарией (4:1) высказался о составе команды на чемпионат мира в Ванкувере и Виктории.

    – Начало получилось неплохим, важно, что играли качественно, – приводит слова Брагина официальный сайт ФХР. – Когда повели 3:0, немножко потеряли концентрацию, но смогли вернуться в правильное русло. В целом, игра со Швейцарией порадовала тем, что хоккеисты большую часть матча правильно выполняли игровое задание. Это дает повод рассчитывать, что с каждой игрой чемпионата мира мы будем прибавлять.

    – Когда объявите состав?
    – После матча еще раз все обсудим, проанализируем. Сам состав определен, рассуждаем только по одной позиции.

    Напомним, голы в матче со Швейцарией забили Григорий Денисенко (дубль), Даниил Журавлев и Клим Костин.

    Чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января. На групповом этапе сборная России сыграет с Данией (27 декабря), Чехией (28 декабря), Швейцарией (30 декабря) и Канадой (31 декабря).

    #мчм-2019#молодежная сборная россии по хоккею#молодежная сборная швейцарии по хоккею#брагин валерий
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