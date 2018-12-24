Григорий Денисенко: При всем уважении к Швейцарии на МЧМ соперники будут сильнее

Хоккей 24 декабря 2018 12:29 Источник: Федерация хоккея России (ФХР) Автор: Липкин Антон

Молодежная сборная России выиграла последний матч перед чемпионатом мира.

Форвард молодежной сборной России по хоккею Григорий Денисенко оценил игру команды в контрольном матче со Швейцарией (4:1) в канадском Бернаби.

– Думаю, сыграли неплохо, но еще есть над чем работать, – приводит слова Денисенко официальный сайт ФХР. – В плане тактики еще не полностью удается выполнять установку тренеров.

– Обе передачи на гол для вас отдавал Клим Костин. Сыгрались с ним?

– При всем уважении к сборной Швейцарии на турнире будут соперники сильнее. Так что о нашей сыгранности можно будет говорить после важных матчей. Но с Климом мне точно играется комфортно.

Напомним, форвард «Локомотива» сделал дубль в ворота швейцарцев, забросив две шайбы с интервалом в пять минут в первом периоде.

Этот матч стал заключительным для сборной России перед стартом чемпионата мира, который пройдет с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории. На групповом этапе Россия сыграет с Данией (27 декабря), Чехией (28 декабря), Швейцарией (30 декабря) и Канадой (31 декабря).