Тэйлор Холл: Когда спрашивают, против какого вратаря сложнее всего, всегда называю Бобровского - Советский спорт
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    • Хоккей24 декабря 2018 18:07Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

    Тэйлор Холл: Когда спрашивают, против какого вратаря сложнее всего, всегда называю Бобровского

    Российский голкипер «Коламбуса» не позволил забить «Нью-Джерси».

    Форвард «Нью-Джерси» Тэйлор Холл после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (0:3) высказался о голкипере «голубых жакетов» Сергее Бобровском.

    «Меня спрашивают, против какого вратаря сложнее всего играть, и я каждый раз называю Бобровского, – приводит слова 27-летнего канадца официальный сайт лиги. – Не знаю, получается ли у него так играть именно против нас (три шатаута в карьере), но ему надо наносить идеальные броски, и далеко не каждый гол является его виной. Ему либо закрывают обзор, либо помогает рикошет.

    У нас были хорошие моменты, мы давили, имели шансы вблизи ворот. Не знаю, что еще можно было сделать».

    Напомним, 30-летний российский голкипер отразил 39 бросков игроков «Нью-Джерси» и был признан первой звездой матча. Теперь на счету Бобровского два сухих матча в сезоне.

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