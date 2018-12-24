Тэйлор Холл: Когда спрашивают, против какого вратаря сложнее всего, всегда называю Бобровского

Хоккей 24 декабря 2018 18:07 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

Российский голкипер «Коламбуса» не позволил забить «Нью-Джерси».

Форвард «Нью-Джерси» Тэйлор Холл после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (0:3) высказался о голкипере «голубых жакетов» Сергее Бобровском.

«Меня спрашивают, против какого вратаря сложнее всего играть, и я каждый раз называю Бобровского, – приводит слова 27-летнего канадца официальный сайт лиги. – Не знаю, получается ли у него так играть именно против нас (три шатаута в карьере), но ему надо наносить идеальные броски, и далеко не каждый гол является его виной. Ему либо закрывают обзор, либо помогает рикошет.

У нас были хорошие моменты, мы давили, имели шансы вблизи ворот. Не знаю, что еще можно было сделать».

Напомним, 30-летний российский голкипер отразил 39 бросков игроков «Нью-Джерси» и был признан первой звездой матча. Теперь на счету Бобровского два сухих матча в сезоне.