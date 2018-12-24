Алексей Яшин: Ковальчук не может контролировать игру всей команды

Хоккей 24 декабря 2018 19:19 Источник: «РИА Новости»

Бывший капитан сборной России Алексей Яшин считает, что никаких вопросов к Илье Ковальчуку по игре за «Лос-Анджелес» быть не может.

- Илья вылечил травму и теперь может проявить свое мастерство. Здорово, что повреждение прошло: Ковальчук вернулся и забил два гола. В плане движения, понимания игры, мастерства – это великий игрок. Вопросов здесь быть не может. Другое дело, насколько хорошо он себя чувствует в плане травм.

Что касается результатов «Лос-Анджелеса», все может поменяться на следующий год. Игрок не может контролировать игру всей команды, - передает слова Яшина РИА «Новости».

Напомним, что «Кингз», набрав 31 очко в 37 встречах регулярного чемпионата НХЛ, занимают последнюю строчку в турнирной таблице Западной конференции.