Захар Арзамасцев: Ничего страшного, по шажочку, по очку будем набирать, и все наладится

Хоккей 24 декабря 2018 21:28 Источник: ХК «Салават Юлаев»

Защитник «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев подвел итоги домашнего матча чемпионата КХЛ против «Локомотива» (3:4 ОТ).

- Проиграли, обидно. Мы показали характер в третьем периоде, сравняли счет, а в овертайме чуть-чуть не повезло. Но ничего страшного, по шажочку, по очку будем набирать, и все наладится.

- Ваша результативность в последних матчах впечатляет. Набрали такую потрясающую форму?

- Да я не знаю, просто стараюсь больше бросать и не выдумывать, так получается.

- Вы говорите, что тут чуть-чуть не хватило, там немного не повезло. Это реально невезение идёт в последние месяцы или больше недоработки?

- Тяжело сказать. Как понять недоработки? Мы работаем на каждой тренировке, уделяем внимание всяким моментам на видео. Но так бывает. Можно сказать, этот неудачный период у нас долго длится. Думаю, мы это переработаем, и все будет хорошо. Главное бились до конца, характер у команды есть, - цитирует Арзамасцева пресс-служба «Салавата Юлаева».