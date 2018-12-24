«Авангард» одержал победу над «Сибирью»

Хоккей 24 декабря 2018 21:47 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Балашихе состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ.

«Авангард» на своем льду принимал «Сибирь». Матч закончился победой омской команды со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Сергей Шумаков (34-я минута), Ансель Галимов (37) и Кирилл Семенов (60), забросивший шайбу в пустые ворота. Единственная шайба в составе «Сибири» на счету Александра Логинова (44).

«Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 59 очков. «Сибирь» с 32 баллами идет на 11-й позиции.

26 декабря омская команды сыграет на выезде с «Автомобилистом», а «Сибирь» в этот же день встретится с «Салаватом Юлаевым».