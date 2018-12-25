Сергей Шумаков – о победе над «Сибирью»: Забивать голы – это моя работа, тут ничего личного

Хоккей 25 декабря 2018 01:04 Источник: ХК «Авангард»

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Сибирью» (3:1).

- Конечно, «Сибирь» мне многое дала, но сейчас я в новой команде, мне нужно работать здесь и не думать, против кого играю.

- Понимал ли ты, забивая гол, что практически лишил «Сибирь» шансов на плей-офф?

- Серьезно? Я даже не знал. Забивать голы – это моя работа, тут ничего личного.

- Ты побывал на обеих сторонах сибирского дерби. В чем различие?

- Даже не знаю, игры разные бывают, в зависимости от того, в какой физической форме команда. Сегодня первые два периода были за нами, в третьем они, естественно, побежали отыгрываться. Нам нужно было лишь сыграть построже. Мы это сделали и выиграли.

- Для тебя в истории противостояний с «Авангардом» был какой-то наиболее принципиальный матч?

- Один был. Мой самый первый плей-офф, мы основное время закончили со счетом 0:0, потом я совершил ошибку, и нам забили. Запомнил этот матч и сделал выводы.

- Ты уже сыграл свои первые матчи за «Авангард», насколько успел почувствовать себя здесь своим? Что скажешь о нашей системе игры?

- Во-первых, я уже давно знаю многих ребят, мне не тяжело было влиться в коллектив. Во-вторых, парни помогают освоиться, все – и кто постарше, и тренерский штаб. Что касается системы, то мы каждый день смотрим видео, разбираем, как нужно играть, как правильно играть. Постепенно это дойдет до автоматизма, - передает слова Шумакова пресс-служба «Авангарда».