Сергей Шумаков – о победе над «Сибирью»: Забивать голы – это моя работа, тут ничего личного

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Сибирью» (3:1).
- Конечно, «Сибирь» мне многое дала, но сейчас я в новой команде, мне нужно работать здесь и не думать, против кого играю.
- Понимал ли ты, забивая гол, что практически лишил «Сибирь» шансов на плей-офф?
- Серьезно? Я даже не знал. Забивать голы – это моя работа, тут ничего личного.
- Ты побывал на обеих сторонах сибирского дерби. В чем различие?
- Даже не знаю, игры разные бывают, в зависимости от того, в какой физической форме команда. Сегодня первые два периода были за нами, в третьем они, естественно, побежали отыгрываться. Нам нужно было лишь сыграть построже. Мы это сделали и выиграли.
- Для тебя в истории противостояний с «Авангардом» был какой-то наиболее принципиальный матч?
- Один был. Мой самый первый плей-офф, мы основное время закончили со счетом 0:0, потом я совершил ошибку, и нам забили. Запомнил этот матч и сделал выводы.
- Ты уже сыграл свои первые матчи за «Авангард», насколько успел почувствовать себя здесь своим? Что скажешь о нашей системе игры?
- Во-первых, я уже давно знаю многих ребят, мне не тяжело было влиться в коллектив. Во-вторых, парни помогают освоиться, все – и кто постарше, и тренерский штаб. Что касается системы, то мы каждый день смотрим видео, разбираем, как нужно играть, как правильно играть. Постепенно это дойдет до автоматизма, - передает слова Шумакова пресс-служба «Авангарда».