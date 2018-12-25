Валерий Белов: У «Витязя» в матче с «Амуром» были игроки, которые выпадали - Советский спорт
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Хоккей25 декабря 2018 15:32Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Валерий Белов: У «Витязя» в матче с «Амуром» были игроки, которые выпадали

«Витязь» прервал серию из шести побед подряд, уступив в гостях «Амуру» со счетом 1:2.

Главный тренер подольской команды Валерий Белов прокомментировал итог матча в Хабаровске.

«Соперника — с победой. С одной стороны, складывалось все неплохо. Проиграли третий период, что нам не совсем свойственно. Пропустили быструю шайбу. Потом пропустили в меньшинстве.

Сегодня были у нас игроки, которые выпадали. Поэтому и такой результат. Когда есть те, кто выпадает, нет целостности. Помощи от таких игроков нет. Поэтому сложно приходится. Нас не хватило на концовку матча. Слабо провели третий период. Пропустили, не сумели что-то сделать, отыграться. У нас еще одна игра, прилетаем во Владивосток. Последняя игра в этом году. Будем готовиться», - сказал Белов на пресс-конференции.

«Витязь» после 42 матчей занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Амур» идет предпоследним, 12-м, на Востоке.

«Амур» 27 декабря примет СКА, «Витязь» в этот же день сыграет на выезде с «Адмиралом».

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