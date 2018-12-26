«Северсталь» обменяла Минеева в московское «Динамо»

Хоккей 26 декабря 2018 14:29 Источник: ХК «Северсталь» Автор: Липкин Антон

Клуб получит денежную компенсацию.

Защитник «Северстали» Максим Минеев в результате обмена продолжит карьеру в московское «Динамо», сообщает официальный сайт череповецкого клуба.

Минеев перешел в «Северсталь» в ноябре из «Авангарда» в обмен на компенсацию.

В нынешнем сезоне 21-летний игрок обороны провел девять матчей и сделал одну результативную передачу при показателе полезности «–5» и четырех минутах штрафа.

Напомним, накануне «Динамо» и «Северсталь» произвели еще один обмен. Руслан Карлин перебрался в Москву, а Александр Петунин – в Череповец.

«Динамо» занимает шестое место в Западной конференции, «Северсталь» – 11-е.