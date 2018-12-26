Хоккей 26 декабря 2018 14:44 Источник: Матч звезд КХЛ Автор: Сметанникова Дарья

Стали известны тренеры сборных дивизионов на Матче звезд КХЛ 2019 года

В Казани 19 и 20 января 2019 года пройдет Мастер-шоу и Матч звезд КХЛ.