Стали известны тренеры сборных дивизионов на Матче звезд КХЛ 2019 года - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей26 декабря 2018 14:44Источник: Матч звезд КХЛАвтор: Сметанникова Дарья

Стали известны тренеры сборных дивизионов на Матче звезд КХЛ 2019 года

В Казани 19 и 20 января 2019 года пройдет Мастер-шоу и Матч звезд КХЛ.

Официальный сайт лиги опубликовал имена главных тренеров сборных дивизионов на мероприятии в Казани.

Главным тренером дивизиона Боброва будет Илья Воробьев (СКА), наставников дивизиона Тарасова станет Игорь Никитин (ЦСКА), руководить дивизионом Харламова будет Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс»), дивизионом Чернышева – Боб Хартли («Авангард»).

Напомним, что на Матч звезд КХЛ-2019 отправятся 44 хоккеиста из 23 клубов лиги. Накануне матча команды будут усилены четырьмя лучшими игроками Кубка вызова МХЛ.

#Матч звезд КХЛ#никитин игорь#воробьев илья#билялетдинов зинэтула#хартли боб
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта