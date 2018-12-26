Стали известны тренеры сборных дивизионов на Матче звезд КХЛ 2019 года

В Казани 19 и 20 января 2019 года пройдет Мастер-шоу и Матч звезд КХЛ.
Официальный сайт лиги опубликовал имена главных тренеров сборных дивизионов на мероприятии в Казани.
Главным тренером дивизиона Боброва будет Илья Воробьев (СКА), наставников дивизиона Тарасова станет Игорь Никитин (ЦСКА), руководить дивизионом Харламова будет Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс»), дивизионом Чернышева – Боб Хартли («Авангард»).
Напомним, что на Матч звезд КХЛ-2019 отправятся 44 хоккеиста из 23 клубов лиги. Накануне матча команды будут усилены четырьмя лучшими игроками Кубка вызова МХЛ.