«Витязь» подписал контракт с Ржепиком

Хоккей 26 декабря 2018 17:54 Источник: ХК «Витязь» Автор: Липкин Антон

Ранее чех выступал за «Слован».

Форвард «Слована» Михал Ржепик продолжит карьеру в «Витязе», сообщает официальный сайт подмосковного клуба. Контракт 29-летнего чеха рассчитан до конца сезона. Перед этим его соглашение со «Слованом» было расторгнуто.

В нынешнем сезоне на счету Ржепика 21 (10+11) очко в 42 матчах при показателе полезности «–12» и 18 минутах штрафа.

Ранее нападающий выступал в КХЛ за «Лев» (2012-2014) и «Трактор» (2016-2017), после чего перешел в «Слован». Всего на его счету 79 (39+40) очков в 219 матчах в лиге.

«Витязь» занимает восьмое место в Западной конференции. Следующий матч команда проведет 27 декабря в гостях с «Адмиралом».