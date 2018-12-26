«Салават Юлаев» дома потерпел поражение от «Сибири» - Советский спорт
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Хоккей26 декабря 2018 19:13Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

«Салават Юлаев» дома потерпел поражение от «Сибири»

В Уфе состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» принимал «Сибирь». Встреча закончился поражением хозяев со счетом 1:2.

В составе «Сибири» шайбы забросили Дмитрий Саюстов (25-я минута) и Юкка Пельтола (31). Единственная шайба у «Салавата Юлаева» на счету Дмитрия Кугрышева (56).

После 43 матчей команда из Уфы занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Сибирь» после 42 игр идет на 11-й позиции.

28 декабря «Салават Юлаев» примет дома «Куньлунь», а клуб из Новосибирска встретится на своем льду с «Авангардом».

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