«Салават Юлаев» дома потерпел поражение от «Сибири»

Хоккей 26 декабря 2018 19:13 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Уфе состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» принимал «Сибирь». Встреча закончился поражением хозяев со счетом 1:2.

В составе «Сибири» шайбы забросили Дмитрий Саюстов (25-я минута) и Юкка Пельтола (31). Единственная шайба у «Салавата Юлаева» на счету Дмитрия Кугрышева (56).

После 43 матчей команда из Уфы занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Сибирь» после 42 игр идет на 11-й позиции.

28 декабря «Салават Юлаев» примет дома «Куньлунь», а клуб из Новосибирска встретится на своем льду с «Авангардом».