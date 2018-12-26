Станислав Чистов: Не очень нравится происходящее в российском хоккее - Советский спорт
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Хоккей26 декабря 2018 22:40Источник: «Собеседник»

Станислав Чистов: Не очень нравится происходящее в российском хоккее

Нападающий тольяттинской «Лады» Станислав Чистов – о ситуации в российском хоккее.

– Как в целом оцениваете то, что происходит с российским хоккеем сейчас? Состояние ВХЛ, ситуация в КХЛ...
– Конечно, не очень. И говорят, что на будущий год еще двух команд в КХЛ не будет, – приводит слова Чистова «Собеседник». – Конечно, это не идет на пользу и ребятам молодым, которые могли бы играть в этих командах, и для ветеранов тоже.

– С учетом вашей результативности, наверное, к вам есть интерес со стороны других команд, в том числе из КХЛ?
– Не знаю, ко мне никто не обращался. Меня все устраивает в «Ладе», я никуда не собирался.

– Что вы думаете о том, что сейчас много россиян уезжает играть за рубеж, причем если в 90-е годы это были ведущие европейские страны, то теперь это Корея, Румыния, Дания...
– Ну, наверное, зовут русских ребят, чтобы развивали хоккей, я так понимаю. И деньги неплохие платят, наверное... Ну а где им играть, если заканчивать еще рано и поиграть еще хочется, а клубы не берут? Куда ехать?

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