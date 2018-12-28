МЧМ. Россия – Дания. Романов удвоил преимущество российской команды (видео)

Хоккей 28 декабря 2018 01:28 Источник: «Советский спорт»

Защитник сборной России Александр Романов удвоил преимущество своей команды в матче молодежного чемпионата мира с Данией.

18-летний хоккеист сделал счет 2:0 на 18-й минуте второго периода, ему ассистировали Клим Костин и Виталий Кравцов.

Открыл счет в игре на седьмой минуте первого периода форвард Виталий Кравцов, которому ассистировали Григорий Денисенко и Клим Костин.

Напомним, Молодежный чемпионат мира по хоккею проходит в Канаде с 26 декабря по 5 января. Матчи будут сыграны в Ванкувере и Виктории.