Валерий Брагин – после матча со сборной Дании: Основные ошибки – игровая дисциплина

Хоккей 28 декабря 2018 08:22 Автор: Гичунцев Артур

Сборная России с тремя очками поднялась на второе место в группе А, а Дания, потерпевшая второе поражение кряду, занимает пятую позицию.

Главный тренер сборной России Валерий Брагин пообщался с пресс-службой ФХР после победы над командой Дании (4:0) на старте молодежного чемпионата мира в Канаде.

«С игроками пообщались, поздравили с победой, обозначили ошибки. Основные – игровая дисциплина, необходимо убрать ненужные удаления. Это чемпионат мира, поэтому все действия любого хоккеиста должны быть подчинены команде. Вот на эту тему мы немножко поговорили.

Отрезками неплохо действовали, поэтому качество игры было достаточно неплохим. Сейчас начало чемпионата, нужно войти в игровой тонус и почувствовать атмосферу. Первая игра – больше эмоциональная, не хватает хладнокровия в определённых ситуациях.

Чехия – это серьёзный соперник. Очень серьёзно нужно отнестись, разобрать их и подготовиться», – заявил специалист.

В следующем матче подопечные Валерия Брагина 29 декабря сыграют со сборной Чехии, а датчане на следующий день встретятся с командой Швейцарии.