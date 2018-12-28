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Хоккей28 декабря 2018 11:48Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Автор: Гичунцев Артур

Худобин признан второй звездой дня в НХЛ

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Российский голкипер "Далласа" Антон Худобин занял второе место в тройке лучших игроков дня в Национальной хоккейной лиге.

Напомним, в матче против "Нэшвилла" (2:0) Худобин отразил 49 бросков и впервые в сезоне сыграл на ноль. Также он установил личный рекорд в НХЛ по числу сейвов.

Отмечается, что первой звездой стал форвард "Калгари" Джонни Годро, который оформил хет-трик в игре с "Виннипегом" (4:1), а замкнул тройку лучших нападающий "Чикаго" Патрик Кейн, забросивший три шайбы в матче с "Миннесотой" (5:2).

#худобин антон#кейн патрик#годро джонни#нхл
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