«Металлург» проиграл «КалПе», потерпев первое поражение на Кубке Шпенглера - Советский спорт
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Хоккей28 декабря 2018 19:55Источник: «Советский спорт»

«Металлург» проиграл «КалПе», потерпев первое поражение на Кубке Шпенглера

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» в овертайме уступили «КалПе» во втором матче Кубка Шпенглера со счетом 0:1.

Единственную шайбу в этой встрече на третьей минуте овертайма забросил Томми Йокинен.

Напомним, что в первом матче турнира магнитогорский клуб в серии буллитов обыграл чешский «Оцеларжи Тршинец» (2:1). Таким образом, «Металлург», набрав три очка, занял вторую строчку в группе «Торриани». «КалПа» с пятью баллами вышел из группы с первого места. «Оцеларжи Тршинец», имея в активе одно очко, занял третью позицию.

В ¼ финала «Металлург» 29 декабря сыграет с командой, занявшей третье место в группе «Каттини».

#кубок шпенглера#хк металлург магнитогорск#хк калпа
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