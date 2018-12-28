«Металлург» проиграл «КалПе», потерпев первое поражение на Кубке Шпенглера

Хоккей 28 декабря 2018 19:55 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» в овертайме уступили «КалПе» во втором матче Кубка Шпенглера со счетом 0:1.

Единственную шайбу в этой встрече на третьей минуте овертайма забросил Томми Йокинен.

Напомним, что в первом матче турнира магнитогорский клуб в серии буллитов обыграл чешский «Оцеларжи Тршинец» (2:1). Таким образом, «Металлург», набрав три очка, занял вторую строчку в группе «Торриани». «КалПа» с пятью баллами вышел из группы с первого места. «Оцеларжи Тршинец», имея в активе одно очко, занял третью позицию.

В ¼ финала «Металлург» 29 декабря сыграет с командой, занявшей третье место в группе «Каттини».