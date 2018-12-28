Дубль Бочарова не спас «Сочи» от поражения в матче «Йокеритом»

Хоккей 28 декабря 2018 21:49 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Сочи» уступили «Йокериту» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:4.

В составе сочинской команды заброшенными шайбами отметились Станислав Бочаров (12-я и 47-я минуты) и Артем Томилин (32). У финского клуба отличились Брайан О'Нилл (12), Никлас Йенсен (37), Ессе Йоэнсуу (44) и Йон Норман (48).

После этой победы «Йокерит», набрав 60 очков, располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи», имея в активе 46 балов, занимают седьмое место.

В следующем матче «Йокерит» в гостях сыграет против «Слована», а «Сочи» на своем льду встретится со «Спартаком».