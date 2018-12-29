Николай Коваленко: Россия на таких турнирах всегда играет в гостях

Хоккей 29 декабря 2018 08:29 Источник: Sport24.ru Автор: Липкин Антон

Россия победила Чехию на молодежном чемпионате мира, забив два гола в меньшинстве.

Форвард молодежной сборной России Николай Коваленко, ставший лучшим в составе команды в матче чемпионата мира с Чехией (2:1), высказался об удалениях.

«Вы сами прекрасно понимаете, что Россия на таких турнирах всегда играет в гостях, против России такой настрой, – приводит Sport24.ru слова Коваленко. – Тренеры нас предупреждали, что за нами будут внимательно следить и за каждый спорный момент удалять. Мы к этому готовимся и играем построже.

В игре с датчанами были спорные моменты. Сегодня были более внимательны, когда нужно – надо бить. У нас очень сильные соперники в группе, нужно в каждой игре по максимуму брать очки».

Напомним, в матче с Чехией оба гола сборная России забила в меньшинстве, один из них – на счету Коваленко. В следующем матче на турнире 31 декабря команда сыграет со Швейцарией. Начало – 4:00 (мск).