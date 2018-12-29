«Металлург» проиграл ««Нюрнбергу» и не смог пробиться в полуфинал Кубка Шпенглера

Хоккей 29 декабря 2018 19:27 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» уступили клубу «Нюрнберг Айс Тайгерс» матче 1/4 финала Кубка Шпенглера со счетом 1:3.

В составе российской команды заброшенной шайбой отметился Николай Кулемин (22-я минута). У немецкого клуба отличились Патрик Раймер (5), Брэндон Бак (27) и Леонард Пфедерль (29).

Таким образом, в следующую стадию турнира вышел «Нюрнберг Айс Тайгерс», где за выход в финал сыграет против сборной Канады.

Во втором четвертьфинальном матче Кубка Шпенглера, который состоится позже, встречаются швейцарский «Давос» и чешский «Оцеларжи Тршинец».

Кубок Шпенглера

1/4 финала

«Металлург» – «Нюрнберг» 1:3 (0:1, 1:2, 0:0).