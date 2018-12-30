Гареев и Хохряков дисквалифицированы на один матч, Рыбин заплатит штраф - Советский спорт
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Хоккей30 декабря 2018 11:27Источник: КХЛАвтор: Спирин Дмитрий

Гареев и Хохряков дисквалифицированы на один матч, Рыбин заплатит штраф

Защитник «Салавата Юлаева» Станислав Гареев и нападающий уфимского клуба Петр Хохряков пропустят ближайший матч команды.

Оба хоккеиста получили одноматчевую дисквалификацию по итогам игры регулярного чемпионата с «Куньлунь Ред Стар».

"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Салавата» Петра Хохрякова по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу. Кроме того, один матч дисквалификации и индивидуальный штраф получил защитник уфимцев Станислав Гареев за очередную драку в сезоне", - говорится в заявлении на сайте КХЛ.

Кроме того, принято решение оставить без изменений наказание,ранее наложенное на нападающего «Салавата» Максима Рыбина по п.1.19. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ. Игрок заплатит денежный штраф.

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