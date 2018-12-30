Алексей Потапов: С позитивными эмоциями переходим в новый год

Хоккей 30 декабря 2018 22:46 Источник: ХК «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Алексей Потапов – о победе над «Нефтехимиком» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Три поражения нас преследовали, это в головах у всех было. И эта победа оказалась не очень легкой. Возможно, это лучше, что через работу и через эту рутину мы смогли победить. Надеюсь, что все плохое осталось в старом году. Теперь с позитивными эмоциями переходим в новый год, – приводит слова Потапова официальный сайт «Ак Барса».

– Говорят, что «Ак Барс» сейчас на спаде. Насколько вообще уместно об этом говорить?

– Не знаю, я себя чувствую хорошо. С ребятами общаемся, они тоже вроде неплохо ощущают себя, тренер по физподготовке с нами работает. Просто когда-то везёт, когда-то нет. Дома нам с Челябинском повезло, они две шайбы забили в ворота, на выезд приехали – шайба с ленточки не заходит в пустые ворота. Поэтому то вниз, то вверх. Думаю, просто удача отвернулась от нас.

– Сегодня вы играли, когда вся страна уже гуляет, скоро Новый год, шампанское-мандарины.

– Я, если честно, не особо серьёзно отношусь к этому празднику, поэтому мне это абсолютно никак не мешает. У нас будет время отдохнуть, перевести дух. Сейчас есть время заниматься приятными хлопотами, приобрести подарки детям, родителям, женам. Игра закончилась, и пришло время подумать об этом.

– «Нефтехимик» приехал в Казань с новым главным тренером. Насколько это поменяло игру команды?

– Если честно, я думаю, что и новый тренер сам не хочет рубить сплеча. Они играют так же агрессивно, это та же неприятная команда, единоборства, борьба. Это тот же самый соперник – просто, может, нюансы какие-то подтянули. Но против них нелегко играть.

– Вы впервые в сезоне столкнетесь с двумя матчами за два дня, причём, играть предстоит с «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым». Как правильно подойти к ним?

– Мы в плей-офф уже играли спаренные матчи. Просто надо разумно после первой игры подготовиться, суметь поскорее заснуть, и выходить на второй матч. Насколько я знаю, многие команды играют в сезоне по два матча подряд, поэтому все в равных условиях. Просто надо с головой к этому подойти и подготовиться.