Боб Хартли: Не могло быть лучшего подарка от Деда Мороза, чем победа над «Барысом»

Хоккей 30 декабря 2018 23:31 Источник: ХК «Барыс»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли – о победе над «Барысом» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Отличную игру сегодня продемонстрировали обе команды. Не сомневаюсь, что игроки обеих команд осознавали важность сегодняшнего матча. Особой подготовки не требовалось, потому что все понимали, что будет настоящая битва.

Матч был уровня плей-офф. В первом периоде соперник забросил две шайбы, после второго периода мы обратили внимание ребят на то, что у соперника бывают проблемы с удержанием счета, поэтому очень важно было забить первую шайбу, надеясь на то, что это может подломить «Барыс» – так и получилось.

Я думаю, что не могло быть лучшего подарка от Деда Мороза нашим болельщикам, чем эта победа. Мы посвящаем эту победу нашим болельщикам в Омске, в Балашихе, по всей России они есть, потому что куда бы мы ни приезжали, везде есть поддержка. Сегодня была отличная атмосфера, приятно победить перед Новым Годом, – приводит слова Хартли официальный сайт «Барыса».