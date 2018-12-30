Андрей Скабелка: Разочарован результатом, мы были лучше два с половиной периода - Советский спорт
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Хоккей30 декабря 2018 23:35Источник: ХК «Барыс»

Андрей Скабелка: Разочарован результатом, мы были лучше два с половиной периода

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка – о поражении от «Авангарда» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Хорошая хоккейная обстановка была сегодня. Конечно, хочу поздравить соперника с победой. Я разочарован результатом, мы были лучше два с половиной периода, но концовку мы упустили и не смогли удержать победный счет.

Соперник заставлял нас ошибаться. Наша, если ее так можно назвать, болезнь – это, когда, ведя в счете, неважно у какого соперника, позволяем себе отходить от плана, от схемы, и даем сопернику возвращаться в игру.

Еще раз повторюсь, хороший хоккей, хорошая атмосфера, но я разочарован, – приводит слова Скабелки официальный сайт «Барыса».

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