Андрей Скабелка: Разочарован результатом, мы были лучше два с половиной периода

Хоккей 30 декабря 2018 23:35 Источник: ХК «Барыс»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка – о поражении от «Авангарда» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Хорошая хоккейная обстановка была сегодня. Конечно, хочу поздравить соперника с победой. Я разочарован результатом, мы были лучше два с половиной периода, но концовку мы упустили и не смогли удержать победный счет.

Соперник заставлял нас ошибаться. Наша, если ее так можно назвать, болезнь – это, когда, ведя в счете, неважно у какого соперника, позволяем себе отходить от плана, от схемы, и даем сопернику возвращаться в игру.

Еще раз повторюсь, хороший хоккей, хорошая атмосфера, но я разочарован, – приводит слова Скабелки официальный сайт «Барыса».